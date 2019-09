Per i bambini della scuola Smerilli un incontro sul significato della Pasqua

Un incontro dedicato all'approfondimento del significato della Pasqua è stato vissuto ieri mattina dai bambini della scuola dell'infanzia "S.Smerilli" della Nuova Direzione Didattica di Vasto grazie alla disponibilità di Don Antonio Totaro, parroco di Santa Maria del Sabato Santo, che li ha accolti nella chiesetta di Sant'Antonio Abate.

"L'insegnante di religione cattolica e le insegnanti di sezione hanno accompagnato i bambini che con entusiasmo sono entrati nella Casa del Signore per portare i ramoscelli d'ulivo e i biglietti di auguri da loro realizzati, che con dolcezza e disponibilità il parroco ha benedetto - spiegano le insegnanti della scuola -. L'iniziativa è stata pensata per permettere anche ai più piccoli di avvicinarsi al vero senso della Pasqua come riscoperta del significato cristiano della Resurrezione di un Dio che ha scelto di farsi uomo, di donare se stesso sulla croce per amore nostro e di rimanerci accanto con la sua Luce, che guida ogni giorno il nostro cammino.

L'attività di ieri è inserita inoltre all'interno della Settimana che la Nuova Direzione Didattica ha dedicato alla Cittadinanza, come promozione del diritto alla religione ribadito nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia. Sorridi a questo giorno, nuova vita ci sarà; c'è Luce tutto intorno, Gesù è in mezzo a noi! è il gioioso augurio cantato dai bambini e rivolto a tutti per una Vera e Santa Pasqua".