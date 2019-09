Entra nel vivo la stagione agonistica della Promo Tennis Vasto che, anche quest'anno, è impegnata con le sue formazioni su più fronti nei campionati assoluti e giovanili. È un stagione importante quella che affronterà la società del presidente Pino D'Alessandro visto che nel 2018 taglia il traguardo dei vent'anni di attività sportiva sui campi del quartiere San Paolo. Nelle giovanili i vastesi affrontano i campionati dall'under 10 all'under 18, dove ci sono ben due formazioni in lizza. E poi la squadra in D3, quella femminile in D2, le due maschili in D1 e quella in serie C, chiamata a conservare anche quest'anno la categoria. Alla presentazione ha preso parte anche Giulia Vetta, giovane termolese che ormai da un paio di stagioni è seguita dallo staff della Promo Tennis che ne sta curando preparazione fisica e tecnica accompagnandola nella conquista di importanti risultati.

"Anche quest'anno scendiamo in campo con tante squadre e ne siamo orgogliosi", ha sottolineato Pino D'Alessandro. COn lui c'erano anche il vicepresidente Mosè Ferretti e il direttore sportivo Nicola Del Bonifro oltre a Marcello Padovano, responsabile dei giudici abruzzesi. "Abbiamo tanti ragazzi, cresciuti nel nostro vivaio, che si danno da fare e che sono pronti a far bene nei rispettivi campionati", ha concluso D'Alessandro.

Le squadre Promo Tennis Vasto

Campionati giovanili

Under 10 misto

Matteo Rignanese

Carola Marchesani

Under 14

Jacopo Mancini

Gianmarco Mancini

Francesco Ricciardi

Nicolò Silvestri

Under 16 maschile

Daniele Torino

Riccardo Vicoli

Davide Sarnelli

Andrea Silvestri

Under 16 femminile

Giorgia Fantini

Miriana Borrelli

Under 18 A

Alessandro Falcucci

Marco Marinaro

Oscar Battilana

Andrea D'Alessandro

Under 18 B

Alessandro Fiore

Davide Marchioli

Luigi Spatocco

Francesco Ragni

Serie D2 femminile

Laura Torchio

Giorgia Fantini

Miriana Borrelli

Serie D1 maschile A

Giuseppe D'Alessandro

Alessandro Iannetti

Giuseppe Celenza

Mosè Ferretti

Daniele Quinzi

Serie D1 maschile B

Giuseppe Checchia

Daniele Torino

Andrea D'Alessandro

Riccardo Vicoli

Serie D3

Davide Sarnelli

Jacopo Mancini

Andrea Silvestri

Luigi Spatocco

Davide Marchioli

Alessandro Fiore

Serie C

Nicola Troiano

Angelo Ciancaglini

Alessandro Falcucci

Francesco Ciancaglini

Marco Marinaro

Oscar Battilana