Vastese, al via la lotteria biancorossa

Al via la Lotteria Biancorossa.

Torna l'iniziativa della Vastese Calcio, già messa in campo con buoni riscontri gli anni passati, grazie alla quale sarà possibile da un lato offrire un contributo ed un sostegno alle attività della società e dall'altro partecipare all'estrazione di diversi premi, il primo in palio una fiammante autovettura Kia New Picanto.

“Ai tifosi biancorossi ed alla cittadinanza chiediamo di esserci vicini anche attraverso il contributo della Lotteria. Stiamo lavorando per garantire certezze e prospettive alla società per puntare ad obiettivi ambiziosi”.

La vendita dei biglietti della lotteria è partita in questi giorni e sono quattro i punti abilitati (prezzo di 2,5 euro a tagliando):

Infopoint Conad Superstore, via Luigi Cardone (ex Pianeta)

Bar Walter, via Ciccarone

Beach Bar, viale Dalmazia Vasto Marina

Edicola Il Chiosco, piazza Rodi Vasto Marina

I biglietti possono essere acquistati anche alla Segreteria del club allo Stadio Aragona.

L'estrazione dei numeri vincenti avverrà il prossimo 9 giugno alle ore 20 allo Stadio Aragona.

“Grazie a quanti vorranno sostenerci e... sempre Forza Vastese!”

