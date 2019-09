Tutte le luci accese: semaforo in tilt sulla circonvallazione. Del Moro: "Tecnici al lavoro"

Disagi alla circolazione stradale stamani sulla circonvallazione Istoniense di Vasto.

Il semaforo è andato in tilt, causando problemi all'insidioso incrocio tra l'arteria a scorrimento veloce e viale Paul Harris, la strada che, costeggiando il bocciodromo comunale e il PalaBcc, si allaccia a via dei Conti Ricci.

Gli automobilisti si sono trovati di fronte a tutte le luci semaforiche accese.

"Si è verificato un guasto, dovuto forse a un problema alla centralina", conferma il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro. "Gli elettricisti del Comune stanno verificando la causa per poter intervenire a riparare l'impianto che, come tutti i semafori della città, in futuro andrà sostituito".