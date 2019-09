Spartitraffico fisso all’incrocio via Michetti-via Alfieri-via Pantini

"In Via Michetti, all’incrocio con via Pantini e via Alfieri, sarà realizzato uno spartitraffico fisso, che andrà a sostituire la struttura provvisoria realizzata già da alcuni anni". Lo annuncia una nota del Comune di Vasto.

"Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, è stato redatto dal settore Manutenzioni e Servizi. I lavori verranno svolti dal personale interno all’ente, per cui si provvederà al solo approvvigionamento del materiale necessario, per un importo complessivo di 5.021 euro e 90 centesimi. Il responsabile unico del procedimento è il geometra Italo Pomponio".

"Si tratta - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - di un intervento in una zona particolarmente delicata su cui insistono servizi importanti quali scuole, Agenzia per la Promozione Culturale e Distretto Sanitario".

"Con questo lavoro, atteso da tempo - ha concluso l’assessore alla Viabilità e alla Manutenzione stradale, Gabriele Barisano - portiamo a compimento la nuova viabilità dell’intera zona del centro cittadino. Un intervento necessario anche in ragione della presenza del mercato settimanale del sabato. Quindi la necessità di garantire la sicurezza a tutti i fruitori".