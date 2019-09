Immigrazione, a San Buono il convegno "Il timore di essere giudicato perché accolgo"

In concomitanza con la firma del Protocollo di intesa per i Lavori Socialmente Utili cui prenderanno parte gli ospiti del CAS sito a San Buono, venerdì 23 marzo (ore 10.30) presso la biblioteca comunale in via Aldo Moro si terrà il convegno Il timore di essere giudicato perché accolgo.

Organizzato da Prefettura di Chieti e dal Progetto SPRAR di Palmoli, questo evento è aperto a tutti ed è rivolto alla comunità locale e dei Comuni limitrofi, alle scuole e agli operatori sociali. Interverranno rappresentanti istituzionali della Prefettura di Chieti, dei Comuni di San Buono e Palmoli, del mondo della scuola, degli SPRAR e dell'accoglienza.