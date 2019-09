"Disegna la Bibbia", il concorso dell’Azione Cattolica della Parrocchia di San Nicola

L'Azione Cattolica della parrocchia di San Nicola indice il concorso Disegna la Bibbia "in ricordo di Giuliana che amava i colori, la Parola di Dio e l’Azione Cattolica".

Attraverso il concorso Disegna la Bibbia, l’Azione Cattolica della Parrocchia di San Nicola, con il suo parroco don Beniamino Di Renzo vuole provare ad educare i più piccoli alla lettura ed alla conoscenza della Bibbia. Ogni anno verrà scelto un diverso tema biblico da disegnare. Quest'anno i bambini sono invitati a realizzare un disegno sul tema “La Creazione”.

Nel testo del regolamento viene sottolineato come la finalità del concorso non è la premiazione finale che infatti sarà simbolica, ma la partecipazione e la condivisione con la comunità e la città intera di quanto è Bella la Parola di Dio, infatti tutti gli autori riceveranno un attestato di merito e tutti i disegni verranno esposti in una mostra.

REGOLAMENTO