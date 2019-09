L’appello dall’assemblea Avis Chieti: "C’è bisogno di più donatori di sangue"

"C'è bisogno di un numero maggiore di donatori per raggiungere l'autosufficienza". È l'appello rivolto al territorio che arriva dall'assemblea provinciale dell'Avis Chieti che si è svolta domenica scorsa al Bosco di Don Venanzio a Pollutri. Un messaggio che va nel solco di quello sempre ripetuto da Pasquale Colamartino, responsabile regionale delle donazioni di sangue e da qualche mese nel comitato direttivo nazionale [GUARDA L'INTERVISTA].

Come ogni anno i responsabili dei vari gruppi locali dell'associazione donatori sangue si sono ritrovati per fare il punto della situazione. Sul territorio provinciale nel 2017 sono state fatte 15163 donazioni tra sangue, plasma e cellule ematiche, con un valore che supera di poche unità quello del 2016.

Ecco quindi che i responsabili dell'Avis provinciale tornano ad invitare tutti i cittadini ad essere sensibili al tema delle donazioni di sangue nella consapevolezza di quanto ciò sia importante e di come si riveli in molte circostanze fondamentale per salvare vite umane. All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Avis Vasto che, lo scorso dicembre, ha festeggiato i suoi 50 anni di attività al servizio della comunità [LEGGI].