Casalbordino, installato in via Roma il defibrillatore automatico

È stato installato questa mattina il defibrillatore automatico per l'emergenza cardiaca in via Roma a Casalbordino, all'esterno dell'edificio comunale.

"Già 37 cittadini, dipendenti comunali e volontari della Protezione Civile – spiega il Comune in una nota sul profilo ufficiale dell'ente – hanno partecipato al corso per il suo utilizzo e a breve verranno coinvolti altri cittadini, in data 7/4 -14/4 , ai corsi gratuiti per l’emergenza cardiaca presso il 118 Centrale Operativa Chieti".