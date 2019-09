Auto a fuoco in via Dordona, distrutta la parte anteriore

Un incendio scoppiato attorno alle 19 ha semidistrutto un'auto parcheggiata nel centro abitato di Vasto, lungo una traversa di via del Giglio.

Le fiamme hanno divorato la parte anteriore della vettura, una Fiat Panda, ferma in via Dordona. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e gli agenti del Commissariato, per accertare le circostanze che hanno innescato il rogo.

La causa viene classificata come accidentale: probabile corto circuito partito dal vano motore.