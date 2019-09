"Osteoporosi, diabete e fratture da fragilità": a Vasto il convegno Fedios Abruzzo

Appuntamento venerdì venerdì 23 marzo alle ore 16 presso l'Agenzia per la Promozione Culturale della Regione Abruzzo in via Michetti a Vasto, con l'annuale convegno medico scientifico organizzato dalla FEDIOS (Federazione Italiana Osteoporosi ) Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo. Particolarmente interessante e di ampio interesse il tema scelto quest'anno, ”Osteoporosi, diabete e fratture da fragilità”.

Infatti non si parlerà solo di osteoporosi, ma del connubio tra diabete mellito e osteoporosi che verrà trattato dal prof. Lucio Del Forno, Direttore Reparto Medicina Interna P.O. Vasto; nella seconda parte del convegno,invece, saranno illustrate le fratture da fragilità ossea (quelle che avvengono senza alcun evidente trauma ) da parte del Prof. Enzo Di Prinzio, Direttore Reparto Ortopedia P.O. Vasto.

A moderare l’incontro sarà la dott.ssa Rosanna Visco, responsabile del centro Endocrinologico e per l’Osteoporosi P.O. Vasto .