A San Salvo la presentazione del romanzo "Conchiglie sparse"

Nuova presentazione del romanzo di Giacinto Zappacosta "Conchiglie sparse" , pubblicato per i tipi di Aletti editore. L'evento avrà luogo sabato 24 marzo (ore 18) a San Salvo , presso l'Herzog book bar caffè letterario (via Grasceta, 31). Interverrà Nicolangelo D'Adamo, già preside del Liceo Scientifico Mattioli di Vasto. Modererà il dibattito il giornalista Marco Di Michele Marisi. Sarà presente l'autore (ingresso libero).

Cenni sull’opera - La trama, godibile anche da un punto di vista letterario, è impostata quale sceneggiatura di un film. A sottolineare situazioni ed ambienti, sono intercalate delle poesie composte dall’autore stesso. Non si tratta di una storia nel senso tradizionale del termine, quanto piuttosto di agili e rapide azioni che ripercorrono, così come vissute dai personaggi, alcuni fatti di cronaca, che sono lo sfondo, il pretesto, in ogni caso, per affrontare interrogativi etici e dubbi esistenziali. A voler dare un’impronta quasi impersonale, libera da riferimenti specifici, non si fa menzione né di nomi di persone, né di nomi geografici.