"Festeggiando papà": una mattinata insieme all’insegna della creatività alla "Smerilli"

"Oggi è la tua festa papà ma sai qual è la novità? Per noi il vero divertimento è passare insieme ogni momento" hanno cantato in coro questa mattina i bambini della scuola dell'Infanzia "S. Smerilli" della Nuova Direzione Didattica di Vasto in occasione della festa del papà.

Festeggiando papà: una mattinata all'insegna del divertimento, della creatività e della relazione affettiva padre-figlio, che le insegnanti hanno voluto valorizzare a scuola attraverso un laboratorio creativo che ha visto la collaborazione di ogni papà con il proprio bambino per la realizzazione di una bellissima tovaglietta personalizzata.

In una società in cui il padre fatica spesso a trovare una collocazione ben precisa dato il ruolo di fatto insostituibile della madre, è necessario ricordare quanto invece il papà sia fondamentale nello sviluppo dell'autonomia del bambino, nella trasmissione della serenità e delle regole basilari della vita sociale. La festa ha permesso ai bambini di trascorrere del tempo in modo diverso con il proprio papà nella sua duplice funzione di genitore affettuoso e di primo riferimento educativo.

Alta è stata la partecipazione dei papà alla festa che ha mostrato la sua valenza e la sua piena riuscita attraverso gli occhi amorevoli e felici dei bambini. La festa del papà, rientrata nella Settimana della Costituzione programmata dalla Nuova Direzione Didattica, come sottolineato anche dal dirigente scolastico, la dottoressa Concetta Delle Donne, è stata altresì occasione per ricordare e promuovere il Diritto alla Famiglia, inserito nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e per ribadire quanto sia sempre fondamentale la collaborazione scuola-famiglia.

Non dimenticando mai che "Il papà è la mano sicura che conduce ogni bambino nel prato e oltre la siepe, tantissimi auguri a tutti i papà".