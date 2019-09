Una giornata di nuoto ed emozioni nel ricordo di Antonio Scarpone

Tante emozioni questa mattina alla Piscina Comunale di Vasto per il 4° Memorial Antonio Scarpone. La gara di nuoto dedicata al giovane molisano scomparso prematuramente quattro anni fa, quest'anno valeva anche come campionato regionale paralimpico. Ad organizzarla, come ogni anno, Stefania De Felice, istruttrice di nuoto di Antonio, componente della giunta regionale del Cip e fondatrice dell'associazione Il Sorriso degli Angeli impegnata nella promozione e diffusione dello sport per bambini e ragazzi disabili.

La mattinata si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Antonio e con il volo dei palloncini che ha visto protagonista Mariella D'Aurizio, atleta di Casalbordino che da poco ha conquistato due ori ai Campionati italiani Fisdir di Fermo. Emozionati tutti i presenti e i familiari di Antonio, i genitori Bruno e Maria e la sorella Luigina, che non sono voluti mancare a questo appuntamento.

Poi spazio alle gare di tutte le specialità che hanno visto scendere in vasca una ottantina di atleti provenienti da tutta la regione. Tanti applausi per la gara promozionale dei bambini de Il Sorriso degli Angeli, guidati da Stefania De Felice e dagli istruttori della H2O Sport della piscina di Vasto. Una mattinata di festa e sorrisi nel segno del nuoto che si conferma come disciplina aperta a tutti e in grado di tirar fuori dagli atleti grandi potenzialità.