Per la All Games San Salvo sconfitta e salvezza da centrare con i play out

La All Games San Salvo dovrà giocarsi la permanenza nella C1 regionale di calcio a 5 ai play out. È questo il verdetto della gara in esterna di ieri.

Falcidiato dalle assenze per squalifiche e infortuni, i biancoazzuri escono sconfitti dalla trasferta di Silvi presentandosi in campo con una rosa ridotta.

Gara subito in salita per gli ospiti che già dopo 15 minuti sono sotto di tre reti. A cinque dalla fine della prima frazione è Di Giovanni a riportare in partita i biancoazzuri insaccando sotto porta. C’è tempo per Sante Mileno di portare a -1 gli ospiti su tiro libero ma fallisce al lato.

Nella seconda frazione i rossoblu calano subito il poker. Mattia Catalano riporta poco dopo le distanze a -2. A metà ripresa il Silvi affonda il colpo con un uno due micidiale portando il parziale sul 6-2. Sante Mileno fissa il finale sul 6-3.

Classifica che ad oggi condanna i sansalvesi a disputare i play-out nella gara secca in esterno dove dovrà per forza vincere. Intanto sabato arriva il Montesilvano per l’ultima gara di campionato.