MotoGp al via in Qatar, Iannone chiude al 9° posto

Andrea Iannone chiude al nono posto nel Gran premio del Qatar, prima gara stagionale della MotGp.

Partenza dalla 11ª casella in griglia per Andrea Iannone e buon spunto al via che lo porta a guadagnare ben quattro posizioni. Dopo le prime curve il vastese si ritrova decimo ma non molla e poi, con le cadute del suo compagno di squadra Rins e di Lorenzo, torna 8°. In lotta con Vinales e Miller il pilota Suzuki subisce il sorpasso e torna in decima posizione mentre davanti comanda Zarco su un gruppetto formato da Dovizioso, Marquez, Rossi, Crtuchlow. Poco più dietro Pedrosa, Petrucci e un arrembante Vinales.

Mentre davanti Dovizioso passa davanti a tutti, Iannone riesce a passare Miller e gli prende la nona posizione. Riesce a conservarla anche nell'ultimo giro, chiudendo così la prima gara della stagione tra i primi dieci, in 9ª posizione, e con la consapevolezza che ci sarà da lavorare per arrivare a ridosso dei migliori ma la strada quest'anno sembra essere quella giusta.

Vince Dovizioso, davanti a Marquez e Rossi che completano il podio. Dietro di loro Crutchlow,Petrucci, Vinales, Pedrosa, Zarco, Iannone e Miller.