Inizio in salita poi tutto facile: la San Gabriele batte 3-1 Teramo

Vince 3-1 la MadoGas San Gabriele nella 20ª giornata del campionato di serie C contro la Nuova Scuola Pallavolo Teramo penultima in classifica. È stata una partita col brivido per Russo e compagne perchè, dopo un buon inizio, hanno progressivamente lasciato campo alle avversarie che non si sono fatte pregare e, dopo un'avvincente rimonta, hanno chiuso il primo set sul 25-23. Coach Del Fra ha riordinato le idee alle sue giocatrici che, nel secondo set, sono scese in campo con tutt'altro piglio. Le padrone di casa hanno condotto per tutto il parziale fino a chiudere sul 25-15. Stessa musica nel terzo set, in cui la San Gabriele ha firmato il sorpasso e messo un'ipoteca sulla vittoria finale. A chiudere i conti per il 2-1 ci ha pensato Giorgia Di Croce con tre ace consecutivi.

Nel quarto set le vastesi sono partite ancora una volta con il freno a mano tirato, commettendo errori gratuiti che hanno fatto scappare avanti le avversarie sull'8-4. Ma, quando il Teramo stava riprendendo coraggio, ecco che la San Gabriele ha ritrovato compattezza e ha cambiato marcia agganciando e poi superando le avversarie. Da metà set in poi non c'è stata più partita e le padrone di casa hanno chiuso sul 25-16.

"Conosco le mie giocatrici - commenta Peppe Del Fra a fine partita - e so bene che rischiano di prendere sottogamba le avversarie. È stato così e alla fine abbiamo regalato un set al Teramo. Per fortuna dal secondo set abbiamo ritrovato la concentrazione e fatto le cose per bene. Avevamo ancora qualche defezione ma oggi abbiamo potuto contare su un'ottima Giada Russo e su una Giorgia Di Croce che ha dato prova delle sue grandi capacità. Era importante conquistare il bottino pieno perchè le nostre concorrenti dirette marciano spedite. Siamo a +9 dalla zona calda e dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione per chiudere al meglio la stagione così da poter dedicare energie al campionato under 18".