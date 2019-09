Impresa del Cupello a Martinsicuro. A San Salvo fa festa lo Spoltore

Dopo aver bloccato il Chieti, il Cupello di mister Carlucci firma l'impresa espugnando Martinsicuro, terza forza del campionato di Eccellenza fino a oggi. I rossoblù tornano con tre punti grazie al bel sorpasso ai danni della squadra di casa. Bellini apre le marcature per il Martinsicuro; Quaranta e Ninte ribaltano il risultato per il 2 a 1 finale.

Sconfitta casalinga invece per il San Salvo che al "Vito Tomeo" è stato superato per 1-0 dallo Spoltore. Partita che non ha regalato grosse emozioni e le occasioni nel corso della gara sono state pochissime.

Dopo 120 secondi il portiere ospite cade male dopo un’uscita e il gioco rimane sospeso per alcuni minuti al fine di consentire i soccorsi. La gara, condizionata anche dal vento, va avanti senza grossi sussulti fino a poco prima della mezz’ora quando lo Spoltore si rende pericoloso ma Sanchez non aggancia il cross dalla sinistra. Cinque minuti dopo sugli sviluppi di un corner ci prova il San Salvo ma il colpo di testa in mischia finisce fuori. Al 41’ Colitto con un tiro dalla sinistra impegna l’estremo difensore ospite. Nella ripresa la musica non cambia. Al 71’ il gol partita viene realizzato da Sanchez che se ne va in velocità e solo contro Cialdini lo infila per il definitivo 1-0. Tre punti che consentono agli ospiti di rimanere in zona play off mentre il San Salvo resta in ultima posizione. Dopo la pausa la squadra di mister Gelsi tornerà in campo domenica 8 aprile a Montesilvano contro l’Acqua e Sapone.

Al termine del campionato mancano quattro partite, l'obiettivo del Giulianova è festeggiare in anticipo la promozione in Serie D già nel prossimo turno grazie all'ampio margine sul Chieti, ma di fronte avrà proprio il Cupello che in questo campionato ha dato vari grattacapi alle prime della classe.

LA 13ª GIORNATA DI RITORNO

Renato Curi Angolana - Alba Adriatica 2-0

Martinsicuro - Cupello 1-2

Chieti - Montorio 1-0

Penne - Paterno 2-1

Amiternina - River Chieti 0-1

Miglianico - Sambuceto 0-0

San Salvo - Spoltore 0-1

Capistrello - Torrese 1-1

Real Giulianova - Acquaesapone 3-0

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 69



Chieti 58

Martinsicuro 55

Spoltore 49

Paterno 48



Torrese 46

Renato Curi Angolana 45

Capistrello 45

Penne 42

Alba Adriatica 41

Sambuceto 37

Cupello 34

Acquaesapone 33



River Chieti 30

Amiternina 29

Montorio 28

Miglianico 22



San Salvo 20

LA PROSSIMA GIORNATA (08.04.2018)

Acquaesapone - San Salvo

Alba Adriatica - Amiternina

Cupello - Real Giulianova

Montorio - Martinsicuro

Paterno - Miglianico

River Chieti - Penne

Sambuceto - Capistrello

Spoltore - Renato Curi Angolana

Torrese - Chieti