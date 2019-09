Il Real Casale non sbaglia un colpo, la Sansalvese continua a salire

Nel girone F di Seconda categoria, con l'Odorisiana a riposo, occhi puntati nella parte alta della classifica sul Real Casale in trasferta a Villa S. Maria. I giallorossi non tradiscono le attese e Marchioli, Dell'Osa e Picciotti permettono alla truppa di mister Del Monte di riportare a casa tre punti che consolidano il terzo posto in classifica. In testa il Palena non sbaglia a Quadri e riallunga sulla seconda.

La sfida tra Di Santo Dionisio e Gissi si conclude in parità: 1 a 1. È Michele Vino con la sua rete in zona Cesarini a evitare ai gissani la sconfitta davanti al pubblico amico e pericolosa per la conservazione dell'ultimo posto utile per i play off.

Dietro infatti c'è un'arrembante Sansalvese che sembra aver trovato il ritmo giusto in questo campionato. La trasferta di oggi contro la Civitellese si conclude 4 a 1 per i ragazzi di mister Rossi. I tre punti portano la firma di Lamberti, Torres, Di Martino e Cordisco e consentono ai biancazzurri di scavalcare il San Buono.

I giallorossi oggi hanno impattato 1 a 1 nel match esterno contro la Dinamo Roccaspinalveti. I padroni di casa andati in vantaggio con Alberto Fontana vengono raggiunti dalla rete di Carlo D'Amelio.

Stesso risultato, infine, nella sfida tra Atletico Roccascalegna e Virtus Tufillo: 1 a 1. I biancazzurri, che continuano a occupare il penultimo posto, erano andati in vantaggio con Colaiacovo.

LA 10ª GIORNATA DI RITORNO

Gissi - Di Santo Dionisio 1-1

Palena - Quadri 3-0

Villa S. Maria - Real Casale 2-3

Dinamo Roccaspinalveti - San Buono 1-1

Civitellese - Sansalvese 1-4

Atletico Roccascalegna - Virtus Tufillo 1-1

Riposano Carunchio e Odorisiana

LA CLASSIFICA

Palena 60



Odorisiana 53

Real Casale 46

Di Santo Dionisio 42

Gissi 35



Sansalvese 34

San Buono 29

Carunchio 26

Quadri 24

Dinamo Roccaspinalveti 19

Atletico Roccascalegna 19



Villa S. Maria 13

Virtus Tufillo 11



Civitellese 5

LA PROSSIMA GIORNATA (08.04.2018)

Carunchio - Atletico Roccascalegna

Di Santo Dionisio - Palena

Odorisiana - Gissi

Real Casale - Civitellese

Sansalvese - Dinamo Roccaspinalveti

Virtus Tufillo - Villa S. Maria

Riposano Quadri e San Buono