Il meglio del tennis giovanile a Vasto per la tappa della Junior Next Gen

Il meglio del tennis giovanile italiano sarà a Vasto dal 13 al 22 aprile per la terza tapppa della macro area Centro Sud Italia della Junior Next Gen 2018. È la più importante manifeestazione agonistica giovanile nazionale riservata alle categorie under 10-12-14-16 con centinaia di atleti che arriveranno in quei giorni in città. Ad ospitare l'appuntamento sportivo sarà il Circolo Tennis Vasto "Antonio Boselli" dove ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. "

"Ssi tratta di un importante evento sportivo che vedrà coinvolti atleti provenienti da tutta Italia, stimiamo la presenza di circa 200-300 giovani tennisti oltre ad essere una vetrina per il nostro Circolo e per tutta la città", ha spiegato il presidente del CT Vasto Eugenio Spadano. "È la prima volta che un torneo del genere si svolge a Vasto, è una grande opportunità per tutta la città - ha detto l'assessore allo sport Della Penna -. Mi auguro che questo torneo sia un punto di partenza per un turismo sportivo che punti ad ospitare eventi di questa risonanza e anche di più importanti".

"Il livello che ci aspettiamo nella tappa di Vasto sarà molto alto, vista la probabile presenza dei giovani tennisti Laziali e Campani, che preferiranno partecipare alla tappa vastese piuttosto che ad altre, logisticamente più difficili da raggiungere per loro", ha sottolineato il maestro nazionale Danilo Licitra, che nella sua attività è coaudiuvato dalla maestra Marianna Perpetua. "Sarà una bella esperienza per i nostri ragazzi confrontarsi con i migliori pari età in circolazione, più sale il livello e più amiamo metterci in gioco tutti".

Nell'occasione Licitra ha fatto anche il punto della situazione sui risultati della scuola tennis e dei giovani atleti vastesi impegnati nei campionati di categoria. "Abbiamo avuto nella stagione 2017 la campionessa regionale under 10 Femminile Anna Tambelli e i campioni regionali Under 10 misto con Anna Tambelli e Leonardo Licitra, senza considerare gli ottimi piazzamenti ottenuti nei Macro Area Centro Sud giocati nella passata stagione, con la vittoria della stessa Tambelli nella tappa svoltasi in Basilicata, e nella 1ª tappa di quest’anno, con la giovane tennista che si è arresa solo in semifinale “.

Spadano, nel ringraziare il direttivo che con grande impegno sta curando l'organizzazione della Junior Next Gen, ha voluto riservare un ringraziamento particolare a "Marcello Padovano, collante tra la Federazione e il nostro Circolo" e ricordare che "il Circolo Tennis Vasto ha chiuso al 151° posto su quasi 2000 scuole tennis nazionali, la 4ª Abruzzese, a dimostrazione della bontà del lavoro svolto dai nostri Maestri e da tutta la nostra associazione".