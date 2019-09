Il Lanciano allunga a +7, il Vasto Marina sbanca Tollo

In Prima categoria (girone B) dopo due pareggi – e un turno di riposo – torna alla vittoria il Lanciano che sale a +7 in testa alla classifica. Contro il Tre Ville ci pensano Scudieri e Natalini: 2 a 0.

La 10ª giornata di ritorno evidenzia soprattutto la continuità trovata dal Vasto Marina che ora è quarto a 44 punti. In trasferta a Tollo i biancorossi liquidano la pratica con 3 a 1 griffato Di Foglio, Luciano e Madonna.

Dietro torna alla vittoria lo Scerni che non lascia scampo tra le mura amiche al Trigno Celenza: 2 a 0 firmato da Argirò e Di Martino.

Il Fresa, fanalino di coda, guadagna un punto nel pareggio a reti bianche in casa contro il Paglieta e si porta a -1 dal Roccaspinalveti che oggi osservava il turno di riposo.

Al ritorno in campo l'8 aprile, ci sarà lo scontro diretto per la salvezza proprio contro i biancoverdi.

LA 10ª GIORNATA DI RITORNO

Athletic Lanciano - S. Vito 2-1

Fresa - Paglieta 0-0

Orsogna - Virtus Ortona 4-2

Scerni - Trigno Celenza 2-0

Tollese - Vasto Marina 1-3

Tre Ville - Lanciano 0-2

Riposano Atessa Mario Tano e Roccaspinalveti

LA CLASSIFICA

Lanciano 62



Atessa Mario Tano 55

Virtus Ortona 53

Vasto Marina 47

Athletic Lanciano 43



Orsogna 40

Scerni 35

San Vito 24

Paglieta 23

Trigno Celenza 22

Tollese 22

Roccaspinalveti 18



Tre Ville 17

Fresa 14

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Tre Ville

Lanciano - Athletic Lanciano

Roccaspinalveti - Fresa

S. Vito - Tollese

Vasto Marina - Orsogna

Virtus Ortona - Scerni

Riposano Paglieta e Trigno Celenza