Big match al Vasto United, il Casalanguida ne fa 8. Sorridono Montalfano e Real Cupello

Controsorpasso. È questo il tema della quinta giornata di ritorno del campionato di Terza categoria. Il big match tra seconda (Furci) e terza forza del campionato è andato al Vasto United che giocava tra le mura amiche. Una gara equilibrata tra le formazioni degli allenatori De Ninis e Marra con diverse occasioni da entrambe le parti. A rompere gli equilibri ci pensa Mirko Piccinini che sul finale di gara trasforma un calcio di rigore per il definitivo 1 a 0.

I furcesi tornano terzi pensando alle occasioni mancate: il bomber Micle sbaglia un rigore e sul conto ci sono anche tre legni colpiti da Nicola Argentieri (2) e Andrea Di Santo.

Il campionato è sempre monopolizzato dal Casalanguida che vola a +11 in classifica. Nel testa coda disputatosi oggi sono ben 8 le reti messe a segno dalla capolista: Antonio D'Addario (ex Furci) ne segna addirittura 4, poi Andrea Novello (2), Giuseppe Di Marco e Matteo Mascitelli.

Il Montalfano, partito in sordina, aggancia la New Robur a quota 23 grazie alla vittoria in casa per 2 a 1 sull'Atletico Vasto. I tre punti gialloverdi portano ancora una volta la firma del bomber Paolo Griguoli che oggi ha messo a segno una doppietta: 2 a 1 il finale. Per i vastesi il gol è stato segnato da Muscariello su assist di Volpini.

In zona play off, infine, la squadra di Castiglione Messer Marino impatta 2 a 2 in casa del Carpineto Guilmi che avanza di un posto in classifica. Le reti ospiti sono state segnate da Giuseppe Sciartilli e Michelangelo Fangio; per i locali doppietta di Dante Berardi.

Sorride anche il Real Cupello che in casa si sbarazza del Real San Giacomo per 3 a 1. Scardigno continua la sua striscia positiva segnando una doppietta, i cupellesi completano lo score poi con Giacomo De Francesco. Per gli ospiti gol della bandiera di D'Ascenzo.

In classifica marcatori Di Marco (Casalanguida) raggiunge Micle (Furci) a 15 reti, mentre Griguoli (Montalfano) supera Basso Colonna (Vasto United) raggiungendo le 13 segnature.

Il campionato riprenderà l'8 aprile con le interessanti sfide tra Furci e Casalanguida e Montalfano e Vasto United.

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Atletico Vasto - Montalfano 1-2

Carpineto Guilmi - New Robur 2-2

Casalanguida - Pollutri 8-0

Real Cupello - Real San Giacomo 2-1

Vasto United - Furci 1-0

Riposa Torrebruna

LA CLASSIFICA

Casalanguida 40



Vasto United 29

Furci 27

Montalfano 23

New Robur 23



Real Cupello 21

Real San Giacomo 17

Torrebruna 17

Carpineto Guilmi 12

Atletico Vasto 11

Pollutri 1

LA PROSSIMA GIORNATA

Real San Giacomo - Atletico Vasto

Pollutri - Carpineto Guilmi

Furci - Casalanguida

Torrebruna - Real Cupello

Montalfano - Vasto United

Riposa New Robur

LA CLASSIFICA MARCATORI