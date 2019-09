Audax Palmoli: 6 gol all’Aquilana per dimenticare la delusione

Serviva una prova convincente per ripartire e sono arrivati 6 gol per tornare a inseguire l'altro obiettivo di stagione, il campionato. L'Audax Palmoli, dopo la cocente sconfitta della finale di domenica scorsa [LEGGI], torna con tre punti dalla sfida contro l'Aquilana.

6 a 0 il finale con le reti palmolesi messe a segno da Michela Di Tullio (doppietta), Cristina Calvano, Morena Bolognese, Angelica Di Ninni e Loredana Cerrone. La formazione di mister Buda così continua a guidare la classifica con 4 punti di vantaggio sul Real Bellante. Si tratta però di un margine virtuale: tra recuperi (il Real deve giocare contro le Nerostellate, l'Audax contro l'Ortona), turni di riposo e scontri con il Chieti (non valevoli ai fini della classifica) la distanza tra le due squadre è di un solo punto.

Oggi la formazione dei mister Di Lodovico e Trasatti ha vinto in casa per 3 a 0 contro il Ripalimosani (tripletta Ciccalè).

Sarà quindi decisiva la sfida diretta del 15 aprile in terra teramana: chi la spunterà porterà quasi sicuramente a casa la promozione in Serie B. Nel mezzo, l'8 aprile, la sfida alla Nerostellate.

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Aquilana - Audax Palmoli 0-6

Intrepida Ortona - Chieti

Aeternum - Lions Villa 7-0

Real Bellante - Ripalimosani 3-0

Nerostellati - Stella Nascentetrivento 1-4

Riposa Giulianova

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 37

Real Bellante 33

Ripalimosani 24

Intrepida Ortona 22

Aeternum 21

Giulianova 17

Stella Nascentetrivento 16

Aquilana 13

Lions Villa 3

Nerostellati 0

Chieti 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Giulianova - Aeternum

Chieti - Aquilana

Lions Villa - Intrepida Ortona

Audax Palmoli - Nerostellati

Stella Nascentetrivento - Real Bellante

Riposa Ripalimosani