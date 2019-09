San Gabriele in semifinale territoriale under 18 e in serie C domani arriva il Teramo

Momento cruciale per la stagione della MadoGas San Gabriele che è chiamata al massimo impegno nel perseguire i due obiettivi stagionali, la permanenza in serie C e la conquista delle Finali Nazionali under 18. Nel campionato giovanile le ragazze allenate da Peppe Del Fra in settimana hanno battuto martedì la Volley Junior e mercoledì la Dannunziana conquistando così l'accesso alla semifinale territoriale Abruzzo Sud-Est che le vedrà opposta alla Teate Volley. L'andata si giocherà in casa il 27 marzo.

In serie C è giornata di vigilia per Russo e compagne che domani, domenica 18 marzo, ospiteranno la Nuova Scuola Pallavolo Teramo penultima in classifica. "Sulla carta non è una partita difficile - dice coach Del Fra -, all'andata abbiamo vinto 3-0 e di fronte ci troveremo una squadra che viene da una lunga serie di sconfitte.

Ma dobbiamo tenere alta la guardia - dice il tecnico vastese - perchè siamo una squadra che, se non scende in campo senza le giuste motiviazioni, rischia di fare fatica. Dovremo tenere alta la concentrazione e disputare una prova di carattere per fare bottino pieno e dare ulteriore sostanza alla nostra classifica per stare lontani dalla zona playout. Recuperiamo qualche giocatrice anche se qualche ragazza non è al massimo della forma ma sono certo di ricevere le giuste risposte da chi sarà chiamato a giocare".

Marzo e aprile sono mesi importanti per le sorti della squadra vastese. "Abbiamo due obiettivi da raggiungere - commenta Del Fra -, la strada è quella giusta e dobbiamo andare avanti con determinazione". Un passo alla volta partendo dalla sfida di domani, alle ore 18, nel palazzetto del Centro Sportivo San Gabriele.