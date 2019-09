Lu carrature d’ore 2018: lo chef vastese Loris Molino conquista il terzo posto

Terzo posto per lo chef vastese Loris Molino a Lu carrature d'ore 2018. La rassegna dedicata ai cuochi abruzzesi, organizzata dall'Associazione cuochi Pescara presieduta da Narciso Cicchitti all'interno del Saral Food, ha visto sfidarsi 12 cuochi della regione che hanno proposto piatti interessanti molto apprezzati dalla giuria presieduta da Massimo Di Cintio e composta da William Zonfa, Davide Pezzuto, Michele Ottalevi ed Errico Recaniti.

Loris Molino, che lavora nella Trattoria Zì Albina di Vasto, ha elaborato e preparato i Tortelli di pecora con gamberi e lenticchie, unendo sapientemente ingredienti di terra e di mare. Il suo piatto ha conqusitato il terzo posto alle spalle del pescarese Piero Delli Rocili, che ha vinto con il Sofficino d'agnello cacio e uova, e Angelo Monticelli di Basciano, secondo con Jurassicpork (Filetto di maiale bardato con pancetta affumicata, cremoso di patate e cime di rapa). Lo chef vastese, che l'anno scorso aveva conquistato la vittoria [LEGGI], ha vinto anche il Trofeo Tifotografo, per la migliore presentazione cromatica ed estetica del piatto.

Nella sezione dolci ha vinto Gianni Mammarella di Tollo con la Bavarese alla vaniglia, sbriciolata alle nocciole di Celano e meringa con polvere di more e mirtilli. Il Trofeo Unione Cuochi Abruzzesi per l’alta professionalità, è stato assegnato a Nunzio Visconti di San Demetrio Ne’ Vestini che ha presentato un'elaborata preparazione: Tartelletta moderna con chutney di arance e mousse di mandorle. Tortino caldo con cuore fondente di more. Geleè di lamponi, salsa di Montepulciano e spugna allo zafferano. A Vincenzina Annechino di Borrello il Trofeo De Victoriis-Medori per la migliore valorizzazione dei prodotti tipici abruzzesi con il piatto Polenta di 3 farine con patate, fagioli, peperoni secchi e guanciale. Il Trofeo Cantina Casal Thaulero per il miglior abbinamento cibo-vino è stato conquistato da Mauro Del Pizzo di Pescara con il piatto Spaghetti risottati con paparazze, aglio di Sulmona e granella di pane in abbinamento al vino Duca Thaulero- Pecorino Superiore Abruzzo Dop. Il Trofeo Centerba Toro per la migliore valorizzazione del tipico distillato abruzzese è stato vinto da Francesco Angelini di Pianella con il piatto Semifreddo alle mandorle salsa mou e Centerba frizzante.

Il prossimo 26 marzo Loris Molino sarà protagonista con i suo piatti anche su Alice Tv, canale tematico dedicato alla cucina, nel programma Cuochi e dintorni che va in onda alle 13.30 e alle 19 (canale 221 del digitale terrestre e 809 di Sky).