Gino Marcello: "Queste le mie proposte per rilanciare commercio e turismo"

Destagionalizzazione degli eventi, tipicità dei mercati e analisi puntuale delle manifestazioni per aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e commerciale della città.

Sono questi i principali obiettivi del neoassessore allo Sviluppo economico Luigi Marcello che ieri mattina ha incontrato i rappresentanti delle varie associazioni di categoria del commercio.

"Dialogo costante, lavoro di squadra ed elevazione dei livelli qualitativi sono le parole d'ordine – dice Marcello – Ogni manifestazione va preparata nei minimi dettagli".

Marcello ha assicurato un'analisi accurata delle manifestazioni dopo il loro svolgimento: "Il Comune farà un'analisi sulle previsioni, sulle presenze, sui consuntivi per apportare di volta in volta le azioni migliorative qualora ce ne fosse bisogno per verificarne l'interesse e il coinvolgimento dei cittadini".

C'è attesa intanto per la nuova legge regionale sul commercio: "Ci siamo dati appuntamento per discutere insieme della nuova legge regionale sul commercio, la analizzeremo e vedremo cosa c'è da fare insieme. Faremo, inoltre, degli incontri mirati, i presupposti sono positivi e c'è ottimismo".

Tra le varie associazioni presenti ieri mattina c'era la Confesercenti di Chieti che vede di buon occhio la destagionalizzazione degli eventi, ma con qualche accortezza: "È un'ottima idea programmare eventi anche fuori stagione – dice il direttore provinciale Simone Lembo – ma a questa misura deve seguire anche qualche atto concreto sull'uso dei dehors, il cui regolamento è stato approvato tempo fa e che potrebbe riempire le piazze non solo d'estate e nelle feste. Per quanto riguarda le nostre priorità abbiamo chiesto maggiori controlli, anche con le forze dell'ordine sulle vendite promozionali e sull'abusivismo nei mercati di quartiere".