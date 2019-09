Andrea Iannone partirà dall’11ª posizione nel Gran Premio del Qatar

Andrea Iannone partirà in 11ª posizione nel Gran Premio del Qatar, primo appuntamento della stagione 2018 della MotoGp.

Dopo mesi di lavoro in fabbrica, ai box e di test è il momento di far parlare la pista. Parte una nuova stagione e Andrea Iannone, dopo le tante difficoltà del 2017, è chiamato al riscatto. A Losail, pista dove in passato si è tolto delle belle soddisfazioni, il pilota di Vasto è stato positivo sin da primi turni di libere, centrando così l’accesso diretto alla Q2, la fase in cui ci si giocano le posizioni che contano in griglia.

Nella Q2 il primo passaggio di Iannone, che segue in pista il compagno di box Alex Rins, è con un tempo alto, 1’55.106. Spinge forte in pista nel suo secondo tentativo, riuscendo ad abbassare il tempo scendendo sotto la soglia dell’1’55 e attestandosi in settima posizione a mezzo secondo da Dovizioso, in pole provvisori, e davanti alle Yamaha di Vinales e Rossi. Si va all'assalto della pole con una grande lotta per conquistare la prima fila. Per Iannone il miglior tempo è di 1'54.619 che lo fa fermare in 11ª posizione.

A conquistare la pole position è Zarco, seguito da Marquez e Petrucci. Dietro di loro Crutchlow, Dovizioso e l'altro pilota Suzuki, Rins. In terza fila Pedrosa, Rossi e Lorenzo, in quarta Miller, Iannone e Vinales. Domani, alle 17 (ora italiana) la gara.