Agli assoluti tante medaglie per i nuotatori dell’H2O Sport

Ottime prestazioni nei campionati assoluti per i nuotatori dell'H2O Sport Campobasso, in cui militano diversi giovani vasesi, con la grande soddisfazione per Giuseppe Massignan che ha conquistato l'accesso ai Campionati Italiani nei 200 dorso.

Nei 50 farfalla sia al maschile che al femminile la società del capoluogo sale sul podio. Tra gli uomini vittoria per Mattia Cimini (26”65) e terza piazza per Luca Angelilli (28”41). Al femminile, invece, prima è Giada Di Pietro in 29”54 seguita da Micol Montefalcone che copre la distanza in 29”99 e si ripete anche nei 200 farfalla (2’29”94). In quest’ultima gara arriva la medaglia di bronzo per Maria Gentile (2’47”33). Nei 100 farfalla uomini la vittoria è appannaggio di Mattia Cimini (59”29) mentre in rosa brilla Samira Mancinelli (1’06”98) che precede la compagna Giada Di Pietro (1’07”54). Tre medaglie per l’H2O arrivano anche nei 50 rana. Quelle del metallo più pregiato finiscono nel paniere di Gianluca Esposito con 30”86 (stesso piazzamento per lui anche nei 100 rana chiusi in 1’07”46) e Arianna Capria in 36”35 (vittoria per lei anche nei 100 rana coperti in 1’19”70) mentre il bronzo è conquistato da Gabriele Di Giacomo (32”38) che ottiene lo stesso piazzamento anche nei 100 chiusi con il tempo di 1’10”31. Vincenzo Palladino sale sul secondo gradino del podio nei 200 rana (2’43”88) davanti al compagno di squadra Emanuele Buonaccorsi che copre la distanza in 2’44”66. Stesse medaglie al femminile per Ginevra Iacono (seconda in 2’51”22) e Arianna Capria (terza con 2’54”97). Antonio Manuel Di Rosa è il più veloce nei 50 dorso (27”67) davanti al compagno Alessandro Vicoli, bronzo in 28”51. Tra le donne applausi per Serena Nanni terza in 30”75.