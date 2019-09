Gli allievi del Futsal Vasto vincono in Coppa Abruzzo a Roccaspinalveti

Vittoria in trasferta per gli allievi del Futsal Vasto che, ieri, hanno battuto 3-1 il Roccaspinalveti nel recupero della 5ª giornata di Coppa Abruzzo. I baby biancorossi, allenati da Giampaolo Porfirio insieme a Salvatore Trapani, dopo essere andati sotto nel primo tempo, trovano il pareggio con Grosso. Nella ripresa è ancora Grosso ad andare in rete per il vantaggio vastese e poi Di Santo completa l'opera segnando il 3-1.

Lunedì sera il Futsal Vasto sarà di scena a Penne per l'ultima giornata del girone in cui sta lottando con il Civitella Sicurezza per conquistare primo posto e accesso alla finale che, nell'altro girone, ha già conquistato il Teramo. Ai ragazzi di Porfirio servirà una vittoria per salire a quota 13 e poi guardare all'esito delle due sfide che ancora mancano agli avversari.