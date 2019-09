Gioia Futsal Vasto: vince nel recupero con Ripa e sale al 2° posto

Importante vittoria per il Futsal Vasto nel recupero del campionato di serie C2 contro il Futsal Ripa. Ieri sera i biancorossi di mister Rossi si sono imposti per 2-1 piazzandosi così al secondo posto in classifica, alle spalle del Paul Merson già promosso in C1. Per i vastesi è stata una sfida in salita perchè al 12' il Ripa è andato in vantaggio. Ci ha pensato capitan Bozzelli, cinque minuti dopo, a riportare la situazione in parità.

Nella ripresa forcing dei padroni di casa per conquistare l'intera posta in palio ma, nonostante le tante occasioni, non riescono ad andare a segno. A risolvere la partita è Gaspari, a 5 minuti dallo scadere, direttamente su calcio di punizione.

Finisce 2-1 con i vastesi in festa per un secondo posto, a quota 35 punti, che vale la certezza di disputare i playoff, obiettivo con cui mister Rossi era partito in stagione. Resta da vedere con quale posizione Bozzelli e compagni affronteranno questa ulteriore fase di stagione. Nel prossimo turno il Vasto Futsal osserverà il turno di riposo e poi chiuderà la fase regolare ospitando il San Pietro Tollo cercando di conquistare un'altra vittoria per conservare il fattore campo a favore nelle sfide che valgono il salto di categoria.

La classifica: 46 Paul Merson; 35 Futsal Vasto; 33 Delfino C5; 32 Centro Sportivo Teatino; 30 San Vito; 28 San Pietro Tollo, Futsal Tollo; 25 Futsal Ripa; 13 Casoli; 10 Doogle; 6 Eurogames Cupello