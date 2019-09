Il medico Giuseppe Salvatore presenta il suo libro: "Pensierando"

“Marzo Rosa” si caratterizzerà domani con la presenza di Giuseppe Salvatore, dirigente medico ospedaliero di Lanciano e specialista in Ginecologia e Ostetricia che presenterà il suo libero dal titolo Pensierando – Testimonianze, ricordi e pensieri per un medico. L’incontro si terrà venerdì 16 marzo alle ore 18.00 nella sala “Leone Balduzzi” presso la Porta della Terra.

Immagini di biglietti e brevi pensieri di quanti in tutti gli anni della sua vita professionale, ed è stata davvero lunga, hanno voluto ringraziarlo per una nascita e per le cure “per aver reso possibile nostra felicità”.

Il dottor Salvatore sarà presentato dal sindaco Tiziana Magnacca e dall’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Maria Travaglini. Interverranno l’editore Giuseppe Pasqua e il maestro Juan Carlos. La lettura dei brani sarà accompagnata dall’esecuzione di alcuni brani musicali di Maria Aurelia Del Casale al pianoforte e Pietro Fortunato al violoncello.