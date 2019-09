Ennesima falla nell’acquedotto: riduzione del flusso in 12 comuni

L'ennesima falla si apre nell'acquedotto che rifornisce il Vastese e la Val di Sangro. Dopo l'ingente perdita riparata nei giorni scorsi ad Atessa, con le conseguenti due chiusure per 18 comuni del Sangro e del Vastese, e un'ulteriore intervento, durato due giorni, all'incrocio tra la statale 16 e via Puccini a Vasto Marina, scatta un'altra emergenza.

Come la scorsa settimana, anche stavolta è la condotta principale a cedere: il guasto lungo il tratto in arrivo al partitore di Sant'Antonio Abate è la causa di "una riduzione della normale fornitura idrica nella giornata odierna, 15 marzo 2018", si legge in un avviso della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua potabile, fogne e depurazione) in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti.

Flusso ridotto a Vasto. Meno acqua potrebbe sgorgare anche dai rubinetti di Altino (capoluogo e contrada Selva), Archi (capoluogo e contrade S. Amico, Caduna e Zainello), Atessa (centro abitato e contrada San Marco), Perano (contrade Crocetta e San Pastore), Casoli (Colle Marco), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, San Buono e San Salvo.