Al via la Quintena della Sacra Spina con monsignor Pietro Santoro

Domenica 18 marzo prenderà il via la Quintena in preparazione alla Festa della Sacra Spina che si articolerà con una serie di interventi e testimonianze sul tema del Sinodo convocato da papa Francesco per il prossimo ottobre, Giovani, fede e discernimento vocazionale.

La prima celebrazione, domenica alle ore 18, sarà presieduta da Monsignor Pietro Santoro, vescovo dei Marsi. "A lui, vastese originario proprio della nostra parrocchia di Santa Maria Maggiore, è stato affidato il tema di apertura Il giovane, un discepolo da amare - spiega il parroco don Domenico Spagnoli -. Nei giorni successivi incontreremo dei giovani al servizio: lunedì le Apostole del Sacro Cuore di Gesù che, come consacrate, vivono una serie di percorsi di vita per e con i giovani attraverso l’esperienza dell’Oasi di Gioia in Avezzano; martedì Luca Fortunato, il responsabile della Capanna di Betlemme a Chieti, parlerà della sua esperienza al servizio del riscatto delle mamme e dei ragazzi senza tetto. Mercoledì accoglieremo Don Nicola Florio, responsabile Diocesano e Regionale di Pastorale giovanile, che ci ricorderà il cammino necessario sui verbi del Sinodo: Uscire, vedere e chiamare. La vigilia della festa rifletteremo infine sulla comunità responsabile con la testimonianza del giovane diacono Matteo Gattafoni.

In tutte le serate - prosegue Don Spagnoli - si potrà restituire, credo, un quadro molto più rispettoso del mondo giovanile con tutto il suo potenziale di vita e di pensiero ancora poco valorizzato nella Chiesa; il tutto diventerà senz’altro un’opportunità per riscoprire il tanto di buono che molti di loro, ispirati dal Vangelo, portano avanti anche nelle nostre realtà".

Da domenica 18 marzo vi aspettiamo ogni sera in vista della festa del 23 marzo che culminerà con la S. Messa presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Bruno Forte alle ore 18:00. La celebrazione, che si inserisce nella cornice delle stazioni quaresimali dell’Arcidiocesi, vedrà la partecipazione anche dei sacerdoti dell’intera zona pastorale di Vasto. A seguire la processione per le vie cittadine in onore della Sacra Spina".