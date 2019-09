"Storie di adolescenti": una giornata formativa per studenti, insegnanti e genitori

"Storie di adolescenti. Percorsi per la ridefinizione del proprio sé". Questo il tema dell'incontro organizzato dalla scuola Madonna dell’Asilo in collaborazione con il Lions Club Vasto Host ed il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo. "L’ascolto dell’adolescente parte dalla ricostruzione della propria storia di vita, quotidiana ma anche interna, come presupposto per la reale e completa comprensione dei vissuti e dei comportamenti dei ragazzi stessi", spiega Luigi Gileno, psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva.

L'appuntamento è per sabato 17 marzo, a partire dalle 10, presso il Teatro Figlie della Croce (in via Madonna dell'Asilo). Al mattino interverranno alcune classi di diversi Istituti Scolastici di Vasto.

Al pomeriggio ci sarà un momento di profonda riflessione guidato dalla Dott.ssa Magda Di Renzo, psicologa e psicoterapeuta, direttrice dell’area di Psicoterapia dell’Istituto di Ortofonologia di Roma. L’ingresso è libero ed è aperto a tutte le persone interessate all’area dell’adolescenza, e si terrà dalle ore 15.00 presso il Teatro delle Figlie della Croce a Vasto.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Per info contattare il 3475519028.