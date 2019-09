Tetras Rugby: Lorenza Battista e Maria Di Candilo convocate nella Selezione Regionale Under 16

Due atlete della Tetras Rugby sono state convocate nella Selezione Regionale Under 16: si tratta di Lorenza Battista e Maria Di Candilo. L'ufficialità è arrivata stamattina.

Grande l'orgoglio per la giovane società sportiva: "Per noi della Tetras avere due ragazze tra le 12 convocate è davvero una grande soddisfazione, risultato del grande lavoro che stiamo portando avanti nel settore femminile che tra l'altro è in continuo sviluppo. Questo primo anno che doveva essere sperimentale ci sta riempiendo di grandi soddisfazioni sia nella seniores che migliora di partita in partita che nell'under 16 che al momento è 3ª in campionato. Un vivaio in crescita quello della femminile con un'under 14 in costruzione. L'invito è a tutte le ragazze (e i loro genitori) che hanno provato l'attività nelle scuole e si sono appassionate a venire a trovarci perchè il rugby è uno sport per tutti".