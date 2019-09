Montalfano, chiusa la strada senza barriere

È stata chiusa la strada comunale di raccordo tra la fondovalle Treste e Montalfano alcuni giorni fa finita al centro di alcune segnalazioni per l'assenza di barriere di protezione nel tratto che passa sul torrente del vallone [LEGGI].

Lunedì scorso, il Comune ha posizionato le transenne per permettere i lavori di messa in sicurezza del tratto. La speranza dei residenti è di avere nuovamente a disposizione l'arteria in tempi brevi.