Ivo Menna lancia la PrimaVera Musica: 4 concerti dal 15 marzo al 24 aprile

Quattro appuntamenti da domani, giovedì 15 marzo, al 24 aprile. Ivo Menna, respinsabile dell'associazione Il Cineocchio, presenta la terza edizione de La PrimaVera Musica, la rassegna che si tiene nel centro storico di Vasto.

"Siamo giunti - si legge in una nota dell'associazione Il Cineocchio - al terzo anno consecutivo dei nostri appuntamenti musicali in primavera a Vasto con i cantautori americani che in anteprima presentano i loro lavori musicali e gli ultimi album. Protagonisti della scena cantautorale americana tornano in Italia e, come da alcuni anni, saranno a Vasto ospiti della nostra associazione. Il primo appuntamento come da cartellone che alleghiamo vedranno il più che famoso Bill Toms il giorno 15 marzo. Artista e chitarrista tra i migliori della East Coast. Ex chitarrista degli Houserockers (la storica band di Joe Grushecky che spesso ha accompagnato Bruce Springsteen), Bill Toms infuoca i palchi con il suo mix di soul, blues e rock da acciaieria e i suoi show carichi di entusiasmo e di passione, accompagnato dall’amico Phil Brontz al sassofono e dal tastierista Steven Binsberger, ma anche da due pilastri inamovibili delle sue esperienze italiane ed europee, come Simone Masina al basso e Antonio Perugini alla batteria. Dopo il grande successo nell’aprile 2017, con numeri di pubblico oltre ogni aspettativa e svariati sold-out, e per promuovere il cd “Good for my Soul” in uscita nel 2018, Bill Toms ci racconterà delle sue storie di santi e peccatori, di sognatori e amanti, di boxer disillusi, delle storie di operai che profumano di asfalto e di birra.

Il 18 marzo un altro grande musicista che torna a Vasto dopo due anni di assenza: James Maddock con la sua Band. Un artista unico e cantautore sensibile. Famose le sue collaborazioni con Bruce Springsteen, con i Waterboys, i Counting Crows. Una voce calda e unica che i vastesi apprezzeranno con le sue canzoni dal sapore classico. Francesco De Gregori ha voluto omaggiarlo prestando i suoi due musicisti per presentare il suo nuovo album “Insanity vs Humanity. Un talento musicale che con la sua musica tocca tutte le corde del cuore, dalla voce unica ma che ricorda Rod Stewart e Steve Forbet. Il suo intento umanitario lo conduce a collaborare con grandi artisti per raccogliere fondi per la lotta contro il morbo di Parkinson. Bruce Springsteen padrino di questo artista lo invita spesso ad aprire i concerti straordinari con artisti di fama internazionale come Willie Nile, Garland Jeffreys e altri. La scelta di esibirsi a Vasto è dettata dallo stesso artista che molto innamorato della nostra città ha dedicato il suo album nuovo alla nostra comunità.

Il 28 marzo in occasione delle feste pasquali e del 150esimo annioversario della morte avremo il capolavoro religioso Petite Messe Solennelle del nostro grande compositore Gioacchino Rossini. Considerato il testamento spirituale di questo grande italiano che aveva presagito la sua morte, è stato presentato a Parigi nel 1863. Vasto accoglie questo capolavoro sacro che si compone di 14 pezzi ricchi di creazione armonica e che si inserisce per la sua originale creazione tra la musica sacra e profana. Dopo la presentazione a Parigi questa opera viene rappresenta in Italia nel 1878 al Teatro Regio di ParmaSolo nel 1942 questa opera verrà presentata nella basilica di santa Croce in Firenze dove attualmente riposano le spoglie del grande italiano Gioacchino Rossini. Vasto avrà questo dono prezioso musicali il 28 marzo alle ore 21.00".

"Nel manifesto che presentano - precisa Ivo Menna - i concerti abbiamo indicato due luoghi per le esecuzioni: Piazza Rossetti e la sala Michelangelo, e per La Petite Messe Solennelle la Chiesa del Carmine. Orbene è chiaro che le indicazioni dei luoghi delle esecuzioni sono soggetti alle temperature e al tempo meteo. Nel caso di freddo o maltempo le esecuzioni si terranno presso la sala Michelangelo".