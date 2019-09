"Ex discarica di via Lota, analisi Arta delle acque: inquinanti oltre i limiti di legge"

"Dopo il fallimento del progetto di bonifica dell'ex discarica Vallone Maltempo si profilano problemi anche sulla bonifica dell'ex discarica di via Lota, i cui lavori sono stati ultimati il 5 gennaio 2017. L'Arta infatti ha evidenziato che le analisi relative ai terreni ed alle acque sotterranee indicano valori fuori limite per idrocarburi, nichel, nitriti ed ammoniaca". Lo rivela il Movimento 5 Stelle in un comunicato stampa.



"L'Arta ha sollecitato il Comune ad effettuare almeno due nuove campagne di monitoraggio. La comunicazione dell'Arta è pervenuta al Comune il 12 dicembre 2017 ma l'incarico ad un tecnico esperto per effettuare nuovi campionamenti ed

analisi è stato affidato soltanto il 6 marzo, con quasi 3 mesi di ritardo.



Ci auguriamo che il Comune proceda con maggiore sollecitudine per chiarire al più presto i termini di una situazione ambientale che si delinea allarmante.



Il M5S procederà ad acquisire gli atti e ad informare i cittadini, visti i tombali silenzi del sindaco Menna e dell'assessore all'Ambiente Cianci".