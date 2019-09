Nuoto sincronizzato, ottimo esordio per le ragazze dell’H2O Histonium

Ottimo esordio per le ragazze vastesi dell'H2O Histonium nella prima prova serie A1, A2 e Gold di nuoto sincronizzato nella piscina Universo Sport di Silvi Marina. Nella serie Gold, categoria ragazze, primo posto nel solo per Ludovica D'Aloisio e terzo posto per Chiara D'Ecclesia. Sul gradino più alto del podio anche il trio formato da Ludovica D'Aloisio, Francesca Lacanale e Giulia Del Casale e medaglia d’argento nel duo per Lacanale e D'Aloisio. Nella serie Gold, categoria Esordienti A, terzo posto per Sofia Del Casale, mentre nella categoria junior primo posto per Giulia Vicoli.

Nella serie A2 categoria Ragazze, buon piazzamento per Zoe La Verghetta e Nikla Marino nel solo. Ad un passo dal podio il doppio di Federica Minicucci e Chiara Antonelli, e la squadra composta da Ludovica Vecchiotti, Elisa Garro, Federica Minicucci, Chiara Antonelli, Zoe La Verghetta, Aurora Scopa e Martina Di Nunzio appena rientrata da un lungo infortunio. Infine per la Categoria Propaganda nelle Giovanissime, la piccola Isabella Ialacci con il suo solo ha emozionato tutta la platea.

Le ragazze dell'H2O torneranno in vasca il 15 aprile a Perugia per la seconda prova del campionato.