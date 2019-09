Multe alla Vastese, il gruppo degli ’Aragonesi’ prende le distanze da quanto accaduto

Al duro comunicato della Vastese Calcio dopo le due multe del giudice sportivo per intemperanze dei tifosi, per un totale di 2700 euro [LEGGI], c'è la risposta di uno dei gruppi storici della Curva d'Avalos, gli Aragonesi. La società dei presidenti Bolami e Scafetta aveva condannato l'atteggiamento di chi, rivolgendo pesanti insulti agli assistenti degli arbitri, aveva indotto la federazione a multare la Vastese invocando l'aiuto dei tifosi affinchè tali episodi non si ripetessero più.

Il gruppo organizzato prende le distanze così da quanto accaduto: "Dopo l'ennesimo comunicato della società ci sentiamo in dovere, come gruppo storico della Curva d'Avalos, a precisare: noi non accettiamo minacce; il calcio è una passione e non un ricatto; noi Aragonesi non siamo abituati a fare certe cose; noi non possiamo accettare questo dalla società che non capisce i sacrifici che facciamo; da oggi in poi i tifosi lontani dagli ultras. Noi non ci pieghiamo a nessuno".