Buca in via del Porto, i residenti: "È pericolosa, soprattutto di notte"

Sta per compiere un anno la buca di via del Porto che crea non pochi disagi agli automobilisti e ai residenti che ormai sono esasperati. "Da aprile 2017 c'è questa situazione, come si può ben vedere dalle foto - spiega Maurizio Forte, che abita a due passi alla rottura della strada -. La strada è stata riparata almeno 5 volte senza arrivare ad una soluzione definitiva".

L'ampia buca, a metà della via di accesso a Vasto, è stata da qualche tempo transennata con un evidentemente restringimento della carreggiata che impone agli automobilisti una particolare attenzione. "È una situazione davvero pericolosa, specialmente nelle ore serali. Per chi abita qui il rischio è costante", sottolinea Forte. L'ultimo intervento sulla strada e sul marciapiedi è stato effettuato a gennaio 2018 ma, come si può ben vedere, la situazione è lontana dall'essere risolta definitivamente.

Ad originare l'avvallamento del manto stradale pare sia una problematica legata allo scorrimento delle acque. Sono previsti ulteriori interventi, ci si auspica definitivi, ma per ora restano solo le transenne, un cartello che segnala lavori in corso (che però non ci sono) e un po' di nastro biancorosso.

Una situazione che stride, sia dal punto di vista dell'immagine che, in particolar modo, da quello della sicurezza, con il nuovo quartiere realizzato qualche decina di metri più a valle, inaugurato sabato scorso [LEGGI]. "Speriamo solo che non serva un altro passaggio del giro d'Italia per provare a porvi rimedio definitivamente", commentano amaramente i residenti.