Smargiassi (M5S): "Dopo quattro mesi delle strisce pedonali neanche l’ombra"

“Non avrei voluto tornare ad occuparmi di questa vicenda ma sono costretto a farlo, visto che dal mio intervento di ormai quattro mesi fa nulla è cambiato". Pietro Smargiassi torna a sollevare il problema della pericolosità degli attraversamenti pedonali lungo la circonvallazione Istoniense di Vasto.

"I cittadini e gli studenti - sottolinea il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle - continuano ad essere in pericolo a causa dell’assoluta inconcludenza dell’amministrazione comunale a guida Pd, che non è in grado di ripristinare le strisce pedonali in un punto della città pericolosissimo per i pedoni. Ai solleciti miei e dei cittadini hanno risposto a più riprese che stavano appaltando i lavori; addirittura l’assessore Marcello, in risposta ad un’interrogazione dei nostri consiglieri comunali, dichiarò che a dicembre sarebbero stati predisposti i bandi per eseguire le opere. Visto che però di strisce e segnaletica nuova non vi è neanche l’ombra, devo purtroppo immaginare che il Pd cittadino che amministra Vasto si sia dedicato più alla campagna elettorale, peraltro con risultati pessimi, piuttosto che alle esigenze ed istanze dei vastesi.

Non vorrei però - polemizza Smargiassi - che dopo la sonora sconfitta incassata in tutto l’Abruzzo, in primis a Vasto, il sindaco Menna e la sua Giunta fossero troppo distratti a leccarsi le ferite ed a raccogliere i cocci, tanto da perdere di vista le urgenze della nostra amata città; c’è in ballo innanzitutto la sicurezza dei nostri figli e dei nostri concittadini. Il tempo delle parole e delle promesse è finito, si passi ai fatti".