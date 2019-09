Prima categoria: sorride solo il Vasto Marina, doppietta-Vasiu

Giornata nera quella di ieri per le squadre del territorio impegnate nel girone B di Prima categoria. A sorridere è infatti solo il Vasto Marina che in casa supera per 3 a 1 l'Athletic Lanciano in una sfida importante per i piazzamenti in zona play off. Vasiu (doppietta) e Di Foglio non lasciano scampo ai lancianesi che firmano il tabellino con la rete di Verì. I biancorossi – che mercoledì scorso si sono aggiudicati il recupero contro il Fresa – consolidano così il quarto posto.

Turno agrodolce per il Trigno Celenza che riesce a incassare un punto nella gara interna non semplice contro l'Orsogna: 0 a 0 il risultato finale. Il Roccaspinalveti perde a Paglieta di misura (1 a 0) e il Fresa, dopo l'impresa contro il Lanciano di domenica scorsa, non riesce a replicare: sconfitta per 2 a 0 ad Atessa (Iannone e Di Laudo). I biancorossi restano ultimi e restando così le cose (4 i punti di svantaggio rispetto alla penultima) a fine campionato dovrà giocarsi la salvezza contro chi la precede: l'Atletico Cupello che si è ritirato è considerata come retrocessa.

LA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Atessa Mario Tano - Fresa 2-0

Paglieta - Roccaspinalveti 1-0

S. Vito - Tre Ville 2-0

Trigno Celenza - Orsogna 0-0

Vasto Marina - Athletic Lanciano 3-1

Virtus Ortona - Tollese 3-0

Riposano Scerni e Lanciano

LA CLASSIFICA

Lanciano 59



Virtus Ortona 53

Atessa Mario Tano 52

Vasto Marina 44

Athletic Lanciano 40



Orsogna 37

Scerni 32

San Vito 24

Tollese 22

Paglieta 22

Trigno Celenza 22

Roccaspinalveti 18



Tre Ville 17

Fresa 13

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - S. Vito

Fresa - Paglieta

Orsogna - Virtus Ortona

Scerni - Trigno Celenza

Tollese - Vasto Marina

Tre Ville - Lanciano

Riposano Atessa Mario Tano e Roccaspinalveti