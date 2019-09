Lungomare di San Salvo Marina al buio, "Accendere i lampioni per evitare situazioni spiacevoli"

"Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. La selva oscura è il lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina, dove da qualche tempo parte dell'illuminazione pubblica è spenta nelle ore serali". È la segnalazione di un lettore su quanto accade nella marina sansalvese; nella foto – scattata sabato scorso intorno alle 19 – è possibile vedere ampie porzioni lasciate al buio.

I lampioni non si accendono in un largo tratto della zona pedonale. Una circostanza, questa, che non ispira senso di sicurezza in chi frequenta il lungomare anche nelle ore serali.

Nel mese di gennaio, uno dei lidi balneari si quel tratto è stato derubato; il titolare lamentò in quell'occasione la scarsa illuminazione della zona.