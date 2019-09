Castiglione Messer Marino, auto si ribalta sulla frana in attesa di interventi da tre anni

Paura per un'automobilista di Castiglione Messer Marino nella serata di ieri. L'uomo alla guida poco dopo le 20 è andato a finire su parte della frana che invade la carreggiata da tre lunghi anni: era la notte del 2 aprile 2015, quando un pezzo di montagna venne giù sulla provinciale che collega Castiglione e Montazzoli [LEGGI].

Dopo il ribaltamento, come racconta l'Eco dell'Alto Molise, l'uomo è uscito da solo dal mezzo, una Citroen. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castiglione Messer Marino.

L'incidente fortunatamente non grave riporta sotto i riflettori uno dei tanti casi di dissesto che affligge l'Alto Vastese. Da tre anni la Sp 152 è stata colpita dall'enorme frana. Sono stati appaltati lavori per poco meno di un milione di euro (985mila per la precisione, LEGGI), ma evidentemente mentre si attendono ancora interventi risolutivi il fronte di fango torna ad avanzare a ogni pioggia.

Un'altra testimonianza dell'ordinario abbandono del territorio.