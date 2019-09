Caparezza in concerto a Vasto: il 2 agosto il ’Prisoner 709 Tour’ sarà allo stadio Aragona

Dopo il grande successo del tour invernale, con palazzetti sold out in tutta Italia, Caparezza torna in tour con 18 date già annunciate per la stagione estiva. Da fine giugno il cantante pugliese porterà il suo Prisoner 709 tour in giro per la penisola scatenando l'energia dei suoi fans sulle note dell'ultimo album e dei grandi successi di una fortunata carriera. E il 2 agosto Caparezza arriverà a Vasto, con un concerto allo stadio Aragona che richiamerà senz'altro tantissime persone.

Nel tour invernale, da novembre a febbraio, Caparezza ha tenuto 20 concerti da tutto esaurito nei palazzetti, con oltre 125mila biglietti venduti e un album, Prisoner 709, che ha conquistato dischi d'oro e singoli a lungo nelle playlist delle radio italiane. Ora, dopo qualche mese di pausa, è pronto a tornare sul palco con uno spettacolo rinnovato e carico di energia.

I biglietti saranno in vendita su tutti i circuiti a partire da martedì 13 marzo.

I concerti

27.06 LUCCA, Lucca Summer Festival

29.06 PADOVA, Sherwood Festival

01.07 BAROLO (CN), Collisioni

03.07 MILANO, Ippodromo Snai San Siro

07.07 PALMANOVA (UD), Piazza Grande

09.07 NICHELINO (TO), Palazzina di Caccia di Stupinigi / Sonic Park

13.07 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero

14.07 REGGIO EMILIA, Lime Space

16.07 ROMA, Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

18.07 ARCO (TN), Climbing Stadium

21.07 GENOVA, Goa Boa / Porto Antico

28.07 SERVIGLIANO (FM), Parco della Pace -No Sound fEST

02.08 VASTO (CH), Stadio Aragona

09.08 RAGUSA, Piazza della Libertà

13.08 LECCE, Piazza Libertini

17.08 FOLLONICA (GR), Parco Centrale

19.08 BRESCIA, Onda d’Urto Festival

21.08 ALASSIO (SV), Porto Luca Ferrari / Riviera Music Festival