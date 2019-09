Nel centro di Vasto la fiaccolata contro l’animalicidio

No all'animalicidio e alla violenza sugli animali. E' il messagio lanciato ieri pomeriggio dai partecipanti alla fiaccolata organizzata a Vasto dall'associazione Amici di zampa.

Il piccolo corteo è partito attorno alle 18,30 dalla villa comunale e ha attraversato corso Nuova Italia, piazza Rossetti, piazza Diomede, corso De Parma, piazza Pudente e piazza del Popolo, da cui ha fatto ritorno al punto di partenza ripercorrendo in senso inverso le medesime strade e piazze.

"E' il momento di far vedere che esistono anche loro: i senza voce con sentimenti e diritto alla vita": è l'appello lanciato su Facebook da Concetta Costanzo per sensibilizzare i cittadini verso un problema che, negli ultimi tempi, ha riguardato anche il Vastese. La manifestazione era finalizzata a "ricordare i poveri animali che non ci sono più di Sciacca, ma anche di Vasto, San Salvo e dei pesi limitrofi e non. Questo bel mondo non è solo per gli umani, ma per tutti gli esseri viventi".