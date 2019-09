Mercoledì si discutono le tariffe Tari, Imu e Tasi di San Salvo

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato l'assemblea civica per martedì 13 marzo 2018 alle ore 9.00 in seduta ordinaria in prima convocazione e per mercoledì 14 marzo 2018 in seconda convocazione alla stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

- Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari: approvazione verbali sedute precedenti

- Interpellanze

- Approvazione piano finanziario e tariffe Tari 2018

- Determinazione aliquote Imposta municipale propria (Imu) e tassa servizi indivisibili (Tasi) - conferma aliquote per l'anno 2018

- Regolamento disciplina Iuc – variazione

- Legge n. 131/83 - Determinazione quantità aree da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e relativo prezzo di cessione - anno 2018

- Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale per triennio 2018-2020

- Approvazione programma triennale lavori pubblici 2018 -2019 - 2020 ed approvazione elenco annuale 2018

- Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 11 d.lgs n.118/2011) – Documento unico di programmazione e relativi allegati.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito HYPERLINK "http://www.comune.sansalvo.gov.it" www.comune.sansalvo.gov.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.