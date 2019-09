La MadoGas San Gabriele sconfitta nel derby con la Sim One Termoli

Niente sorrisi per la MadoGas San Gabriele che, nella 19ª giornata del campionato di serie C, ha rimediato una sconfitta per 3-1 in casa della Sim One Termoli. Le ragazze di coach Mottola, che vivono un momento della stagione molto positivo, ci hanno messo un po' a carburare, lasciando alle vastesi il primo set, chiuso da Russo e compagne sul 25-22. Poi, però, complice anche l'infortunio della palleggiatrice Noemi Scotti, hanno preso coraggio conquistando il secondo set per 25-23 e il terzo per 25-18.

Nel quarto parziale le due squadre hanno giocato punto a punto, le molisane hanno provato l'allungo ma sono state recuperate dalla San Gabriele che è arrivata fino al 24-24. A decidere la sfida, però, sono state due disattenzioni delle vastesi che hanno lasciato alle padrone di casa set e i tre punti in classifica. Con questo successo le termolesi salgono al sesto posto a 10 lunghezze dalla zona playoff.

"Avremmo potuto fare qualcosa di più - ha commentato coach Del Fra alla vigilia -. Ero consapevole che il Termoli vive un buon momento, noi invece nelle ultime settimane non riusciamo ad allenarci come vorrei per varie situazioni. Ho divuto rinunciare per buona parte di gara a Scotti anche se Giulia Di Tullio, superato l'impatto con il match, l'ha sostituita bene. Il carattere non ci manca, abbiamo pagato nella tenuta fisica e spero che già da questa settimana potremo ritrovare una maggiore costanza negli allenamenti". Domenica prossima la San Gabriele ospiterà la Nuova Pallavolo Teramo, penultima in classifica a quota 5 punti.