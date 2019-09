Il Casalanguida continua la fuga solitaria. Il Furci sale al secondo posto, Montalfano e Real ok

Giornata ricca di gol, la quarta di ritorno di Terza categoria. Il Casalanguida dilaga in trasferta a Scerni contro il Real San Giacomo: 5 a 0. I biancazzurri seguiti da un numeroso pubblico hanno preso il largo grazie ai gol di Giuseppe Di Marco, Andrea Novello, Gabriele Natale, Antonio D'Addario e Niko Di Croce. I punti di vantaggio sull'inseguitrice più vicina diventano 10.

Al secondo posto sale il Furci di mister Marra che si aggiudica il big match contro la New Robur orfana del bomber Magnacca. La formazione di Castiglione Messer Marino riesce per due volte a pareggiare (prima con Michelangelo Fangio, poi con Cristian D'Ippolito) prima che i locali prendano il largo. I furcesi si aggiudicano la partita per 4 a 2 grazie alle reti di Ermindo Argentieri, Nicola Argentieri (doppietta) e Adrian Micle.

Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Vasto United (sorpassata dal Furci) e Torrebruna. Sul campo dell'Alto Vastese nessuna delle due formazioni riesce a spuntarla ed entrambe si devono accontentare di un punto.

In zona play off consolida il quinto posto il Montalfano che nell'anticipo di ieri si impone per 2 a 0 contro il Carpineto Guilmi in crisi di risultati, ci pensano Griguoli e D'Adamo.

Sale in classifica il Real Cupello che si aggiudica la partita casalinga contro l'Atletico Vasto. Yaya Bayo illude i biancorossi, Scardigno prima firma il pari e poi raddoppia su rigore (fallo su Antenucci, espulso Manzi. L'episodio ha scatenato le proteste della dirigenza dell'Atletico). Il risultato è poi completato dalla doppietta di Luigi Tana.

Da annotare nel prossimo turno il big match tra Vasto United e Furci, rispettivamente terza e seconda forza del campionato.

In classifica marcatori il primato è ancora di Adrian Micle (Furci, 15), poi Giuseppe Di Marco (14, Casalanguida) e al terzo posto Basso Colonna (11, Vasto United) viene raggiunto da Paolo Griguoli (Montalfano).

LA 4ª GIORNATA DI RITORNO

Real Cupello - Atletico Vasto 4-1

Montalfano - Carpineto Guilmi 2-0 (ieri)

Real San Giacomo - Casalanguida 0-5

Furci - New Robur 4-2

Torrebruna - Vasto United 0-0

Riposa Pollutri

LA CLASSIFICA

Casalanguida 37



Furci 27

Vasto United 26

New Robur 22

Montalfano 20



Real Cupello 18

Real San Giacomo 17

Torrebruna 17

Atletico Vasto 11

Carpineto Guilmi 11

Pollutri 1

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Vasto - Montalfano

Carpineto Guilmi - New Robur

Casalanguida - Pollutri

Real Cupello - Real San Giacomo

Vasto United - Furci

Riposa Torrebruna

LA CLASSIFICA MARCATORI